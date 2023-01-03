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Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren şahıs ilk duruşmada tahliye edildi

Gözleri bağlı boğanın kafasına defalarca balyozla vurarak öldüren şahıs ilk duruşmada tahliye edildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 18:20
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Balyozla boğanın kafasına defalarca vurarak öldüren şahıs ilk duruşmada tahliye edildi

Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren şahıs ilk duruşmada tahliye edildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Yaprak, 36 gün sonra çıktığı mahkemede tahliye edildi.

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi’nde 28 Kasım’da meydana geldi. Mustafa Yaprak, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B. ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI

Tutuklu sanık Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.

DAVAYA KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.

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ADALET
3.01.2023 18:31
taliaban yönetimine niye kızıyor ki..taliban bile buna ceza verirdi..  
 
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