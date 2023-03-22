Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi. Eski halinden eser kalmadı

Meslektaşı Alp Navruz ile birlikteliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıyan Ayça Ayşin Turan, Umut Evirgen ile ilgili sorulara "Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bunları konuşmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Basın mensuplarının aşk iddialarına ilişkin bilgi almak için ısrarlı soruları karşısında Ayça Ayşin Turan, "Yok öyle bir şey" demekle yetinmişti.

İMAJ TAZELEDİ

Tüm bunların ardından Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.



