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  • Oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ayrılma nedeni ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ayrılma nedeni ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Günler sonra ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Ne aldatma ne yalan, ayrılma sebepleri çok başka.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:41
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Duyunca çok şaşıracaksınız. Oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ayrılma nedeni ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız
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Adı şu sıralar adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Ayça Ayşin Turan gündemden düşmüyor. Ayça Ayşin Turan daha önce Ada Masalı dizisinde başrol oynadığı Alp Navruz ile aşk yaşıyordu.

İkilinin yollarını ayırma nedeni olarak, Alp Navruz'un, Ayça Ayşin Turan'ı aldattığı iddia edilmişti. Ancak ayrılma sebebi çok başka çıktı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ayrılığın perde arkası bambaşka bir olay.

Çiftin ayrılık sebebini; Alp Navruz’un, sevgilisinin işine müdahil olması. Alp Navruz’un şu sıralar başrolde yer aldığı “Yürek Çıkmazı” dizisi ilk olarak Ayça Ayşin Turan’a gitmiş. güzel oyuncuda fikrini almak için senaryoyu sevgilisine okutmuş.

Senaryoyu beğenen Alp Navruz sevgilisine bilgi vermeden yapımcıyla görüşerek, dizinin erkek başrolü olmak istediğini söylemiş. Bu durum Ayça’nın hiç hoşuna gitmemiş ve çift yolları ayırmış.

 

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