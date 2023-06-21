Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu

İki sezondur birçok dizi teklifi alan Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi merak konusuydu. Ünlü oyuncu kararını verdi ve 'Yanık Ülke' dizisiyle anlaştı.

Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi belli oldu

Ayça Ayşin Turan‘ın yeni projesi uzun zamandır merakla bekleniyordu. Güzel oyuncu birçok projeyle görüştü, ince eleyip sık dokudu ve bugün kararını verdi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turan Süreç Film’in “Yanık Ülke” dizisiyle anlaştı. Serkan Çayoğlu’nun partneri olan ünlü oyuncu kısa bir tatilin ardından yeni karakteri Sevda için kampa girecek.

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Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener‘in kaleme aldığı dizide Kerem’in (Serkan Çayoğlu) ile Sevda’nın tesadüflerle başlayıp güçlü bir aşka dönüşen hikâyesi ekrana taşınacak. İlk sahneleri Montenegro‘da çekilecek olan diziyi Benal Tairi yönetecek.

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