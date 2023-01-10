Seda Sayan Murat Boz'u evlendirecek!

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten Kozyatağı'nda bir eğlence mekanının açılışında sahne aldı. Sayan da eşini yalnız bırakmadı. ‘O Ses Yılbaşı’ programıyla ilgili konuşan şarkıcı, 'Murat Boz' açıklamasıyla dikkat çekti.

"BENİ ÇIKARMAYA PARALARI YETMİYOR"

Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi. Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramamasına esprili bir şekilde “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

60 yaşına basan Seda Sayan’a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan’a eşi Çağlar Ökten sarılarak tebrik ederken sonrasında birlikte göz göze düet yaptılar.

"2023'TE EVLENMESİ LAZIM ARTIK YETER BÜTÜN ARKADAŞLARI EVLENDİ"

Seda Sayan, “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek Murat Boz’u evlendirmek istediğini söyledi. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi.