Bamya tohumu ne işe yarar

Bamya, pamuk ailesinden bir bitki. Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu. B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin. Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz. Bamya tohumu, bamya bitkisinin içi açıldığı zaman karşımıza çıkan küçük çekirdeklerdir. Bamya tohumunun bilinmeyen faydalarını Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato anlattı.

BİLİNMEYEN FAYDALARI

Hafızayı kuvvetlendirir.

İnsülin duyarlılığını artırır.

Kabızlığı gidermeye yardımcıdır.

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine destek olur.

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici bir etki oluşturur.

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.Mideyi korur.

Karaciğeri korumaya yardımcı olur.

Kolon kanserinin önlenmesinde yardımcı olur.

Lif oranı yüksek bir gıda olması nedeniyle uzun süre tok tutar.

Vücudun kan şekeri oranını düzenler.

Hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Antioksidan özelliği var.

Sindirime yardımcı olur.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

CİLT VE SAÇA YARARLARI

Bamyanın içerdiği besinler ve özellikle C vitamini cilt sağlığı için hayati bir önem taşır. C vitamini, cildin yaşlanmasını yavaşlatırken aynı zamanda dokuyu kuvvetlendirir. Cilt pigmentasyonunu önlemeye yardımcı olur. Cildinizi gençleştirir ve zararları tamir eder.

Eğer kuru ve güçsüz saçlara sahipseniz bamyayı kaynatın ve suyu ile saçlarınızı yıkayın, bu uygulama sorunu büyük ölçüde giderir. Bamya, kuru ve kaşıntılı kafa derisi için mükemmel bir nemlendirici. Saçınızı yumuşatır ve nemlendirir.

NASIL TÜKETİLİR?

Sulu yemeklere dahil etme: Çorba ve sulu yemeklerinize bamyanın tohumlarını ekleyebilirsiniz.

Kahve gibi tüketme: Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde french press'in içine koyup üzerine sıcak su ekleyerek kahve demler gibi demleyebilirsiniz.Suda bekletme: Bamya tohumunu suda bir gece bekletip ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Kurutma ya da kavurma: Limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutmalısınız.

ZARARLARI NELER

Bamya, genelde her yaş için sağlıklı bir besindir ve sağlık açısından tüketilmesi bir risk teşkil etmez. Sadece aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir, bu yüzden özellikle bamya tohumunun tüketiminde miktara dikkat edilmeli.

Hamilelik ve gebelik döneminde olumsuz etkileriyle alakalı yeterli bilgi yok. Doktorunuza danışarak tüketim miktarı hakkında bilgi almanız gerekiyor.

Ayrıca bamya tohumunu yutarak doğrudan tüketecekseniz boğazınıza kaçma gibi risklere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamanız, günlük kullanımda asla ama asla aşırıya kaçmamanız ve belirtilen ölçülerde kullanmanız büyük önem taşıyor.