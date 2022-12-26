Burak Yılmaz'dan bomba itiraflar. 'Bana çok küfür ediyorlar' dedi nedenini açıkladı

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Burak Yılmaz, çok küfür yediğini belirterek nedenini anlattı.

Burak, "Portekiz maçında pernaltıyı kaçırdığında duygularını anlatır mısın?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum."

Şu anda Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz bir gününün nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"Ben hala futbolcu olduğum için benim bir günüm rutin olarak devam ediyor. Sabah erkenden kalkıyorum, kahvaltı yapıp, antrenmana gidiyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra eve gelip hala uyuyorum. Çocuklarımla birlikte genelde evdeyim. Çocuklarımla, ailemle, eşimle vakit geçirmeyi, genelde evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Köpeğimiz, kedimiz, çocuklarımız, eşim... Allah'a şükür güzel bir hayatımız var, güzel bir aile yaşantımız var."