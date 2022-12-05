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Adana Demirspor'u Burak Yılmaz çarptı

Antalya'da yapılan hazırlık maçında Adana Demirspor'la Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:19
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Burak Yılmaz Adana Demirspor'u çarptı

Adana Demirspor'u Burak Yılmaz çarptı
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Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz kaptan olarak sahaya çıkarken, Oğuzhan Özyakup oynamadı.

Maçı Hollanda takımı Gladon ve Embola'nın golleriyle 2-1 kazandı. Adana Demirspor'un golü Onyekuru'dan geldi.

Maçın yıldızı ise Burak Yılmaz oldu. Takımının 2 golünün de asistini yapan Burak Yılmaz, karşılaşmaya damgasını vurdu.

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