Adana Demirspor'u Burak Yılmaz çarptı

Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz kaptan olarak sahaya çıkarken, Oğuzhan Özyakup oynamadı.
Maçı Hollanda takımı Gladon ve Embola'nın golleriyle 2-1 kazandı. Adana Demirspor'un golü Onyekuru'dan geldi.
Maçın yıldızı ise Burak Yılmaz oldu. Takımının 2 golünün de asistini yapan Burak Yılmaz, karşılaşmaya damgasını vurdu.
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