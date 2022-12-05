Adana Demirspor'u Burak Yılmaz çarptı

Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz kaptan olarak sahaya çıkarken, Oğuzhan Özyakup oynamadı.

Maçı Hollanda takımı Gladon ve Embola'nın golleriyle 2-1 kazandı. Adana Demirspor'un golü Onyekuru'dan geldi.

Maçın yıldızı ise Burak Yılmaz oldu. Takımının 2 golünün de asistini yapan Burak Yılmaz, karşılaşmaya damgasını vurdu.