Bankacıları Çok mutlu eden CEO (!)

Geçen hafta Paramedya dahil birçok haber sitesinde ilginç bir haber vardı.

Haberde, yeni kurulan TOM Bank’ın sektör çalışanlarına özel kampanyasıyla bankacılara ayda 2.000 TL’ye kadar nakit iade kazanma fırsatı sunduğu belirtiliyordu.

TOM Bank’ın CEO’su Onur Özkan, bu güzel haberi bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Sektörde bir ilk olan “Mutlu Bankacı Paketi” kapsamında; aktif olarak çalışan, emekli ya da bankacılık sektöründe en az üç yıl görev yapmış bankacılara özel avantajlar sunuluyor.

Her işlemde en fazla 55 TL’lik geri kazanım sağlayan bu paket, aylık toplamda 350 TL’ye kadar nakit iade fırsatı sunuyor. Daha yüksek avantajlar sunan Hadi Exclusive Paketi ise TOM Bank’ta bir adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunan ve toplam birikimi en az 250.000 TL olan bankacılara avantaj sağlıyor.

Onur Özkan başarılı bir yönetici.

Onu QNB (Finansbank) döneminden çok iyi tanırız.

Özellikle uyguladığı hedef politikasıyla, o dönemki ismiyle Finansbank’ın yüzlerce KOBİ personelinin işten çıkarılmasına neden olan isimdir.

Matruşka gibi bir hedef sistemi vardı. Birini tutturuyorsun, sonra bir başkası açılıyor.

Tutmayan numaralandırılıyor ve sonra işine son veriliyordu.

QNB, bu hedef yöntemiyle çok değerli personelini kaybetti.

O dönem Onur Özkan ile ilgili Paramedya’da en az 300 haber yazmışımdır.

Sonunda QNB, Onur Özkan ile yollarını ayırdı.

Özkan, TOM Bank’a CEO oldu.

İlk işi, bankacılara her yemekte 55 TL katkı sağlayan “Mutlu Bankacı Paketi”ni devreye sokmak oldu.

Şimdi başarılı CEO’ya, onu yıllarca takip eden bir gazeteci olarak buradan şu soruyu sormak istiyorum:

Sayın Özkan, “Mutlu Bankacı Paketi”nizden, QNB döneminde kovduğunuz ya da kovulmasına sebep olduğunuz bankacılar da yararlanacak mı?

Gerçekten merak ettim!