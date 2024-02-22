Endüstriyel mutfakta hedef Amerika pazarı

Endüstriyel mutfak sektörü geçen yıl 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör paydaşları bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat hedefine Amerika pazarına odaklanarak ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, sektörün 2024 yılında Kuzey ve Güney Amerika pazarına öncelik vereceklerini belirtti.

Ev dışında yemek tüketilen her yerde olduklarına dikkat çeken Topuz, cihaz grubunda yaklaşık 4 bin, set üstü grubunda ise yaklaşık 70 bin çeşit ürün sunduklarını söyledi.

ABD’YE 210 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPIYOR

Şimdiye kadar Amerika’ya yeterli önemi vermediklerini ancak son iki yıldır Amerika pazarına yöneldiklerini söyleyen Topuz, sektör olarak geçen yıl ABD’ye 210 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anlattı.

“ABD pazarından yüzde 1 pay alsak, Türkiye'deki her fabrika üretimini ikiye katlar” değerlendirmesini yapan Topuz, bu pazardan pay almanın kolay olduğuna da değindi. Topuz, Amerika pazarına yönelik özel Ar-Ge yaptıklarına da dikkat çekti.

AVRUPA’YI FETHETTİK, KUZEY AFRİKA’NIN TAMAMINDA VARIZ

Amerika pazarında yerel markaların ve Çin’in hakimiyetinin olduğunu da belirten Topuz, TUSİD üyelerinin çok büyük bir kısmının ihracatçı olduğunu ifade etti. Mevcut ihracat pazarlarıyla ilgili bilgi veren Topuz, sektörün toplamda yaklaşık 160 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

İhracatta sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa İtalya, Mısır, İsrail ve ABD öne çıktığını belirten Topuz, toplam ihracatın yüzde 55’ini Avrupa Birliği ve İngiltere’ye gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Avrupa'yı artık fethettiklerini söyleyen Topuz, Kuzey Afrika'nın tamamında olduklarını Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin katkıları ve destekleri sayesinde, dünyada mutfak sektörü olarak ihracattan yüzde 2 pay aldıklarını kaydetti.

DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE 8.SIRADA

Dünyada 8. sıraya yerleştiklerini belirten Topuz, Avrupa'da ilk 5'te olduğunu ve yurt dışında yol, köprü, hastane yapımı esnasında kurulan şantiyelerin tamamında Türk mutfakları kullanıldığına dikkat çekti.

Suudi Arabistan’a ihracat artış hızı yüzde 500’lere çıktığını söyleyen Topuz, endüstriyel mutfak firmalarının Suudi Arabistan'a önemli oranda ihracat gerçekleştirdiğini de belirtti. Topuz, pandemi döneminde konteyner ücretleri nedeniyle ihracatımız hızlı bir şekilde arttığını hatırlatarak konteyner fiyatlarının yüksek olması Türkiye açısından avantaj yarattığını da ifade etti.

RUSYA PAZARINDA PARA TRANSFERİ SORUNU DEVAM EDİYOR

Kızıldeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle ticaretin yön değiştirdiğini kaydeden Topuz, her bölgeden ciddi talepler aldıklarını ve firmalarda bu yüzden karlılığın öncelikli hale gelebildiğini söyledi. Özellikle Rusya pazarından talebin bir önceki yıla göre iki katına çıktığını belirten Topuz, “Ancak para transferi sorunu halen devam ediyor” yorumunu yaptı.

İHRACATTA 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE PASLANMAZ ÇELİK ENGELİ

Finansmana erişim ve yeni yatırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Topuz, “Mevcut faizlerle kimse kredi kullanamıyor. Finansmana erişim aslında kolay ama bu faizle ödemek zor. Sektörümüzde genelde fabrika ve makine yatırımları öne çıkıyor. Endüstriyel mutfak sektöründeki tüm firmalar kapasitelerinin neredeyse yüzde 95’ini kullanıyor. Yani kimse fazladan bir siparişi karşılamaya uygun değil” dedi.

Sektörün en büyük probleminin paslanmaz çelikteki yüzde 12’lik vergiyi gösteren Topuz, “Bu yüzden diğer ülkelerle rekabet şansımız kalmıyor; verginin sıfırlanması gerekiyor. Türkiye'de haddeleme yapan sadece bir firma yüzünden bu vergi uygulanıyor. 2013 yılından beri yüzde 10, dönem dönem yüzde 8 olan bu vergiler yüzünden ihracatımız geriliyor. Eğer ihracatta koyduğumuz hedeflere ulaşmak istiyorsak verginin sıfırlanması gerekiyor. Yüzde 12 eksi ile başlayan bir ticarette rekabet etmek mümkün değil. Verginin kalkması halinde ihracatımız belki 10 milyar doları bulabilir” dedi.

Topuz, Türkiye’de endüstriyel mutfak ürünleri tercihinde yerli kullanımın ağırlıkta olduğunu da ifade etti. Topuz, “İthal bir ürün girmiyor ülkeye. Otellerde de Türki Cumhuriyetlerin hepsinde güçlüyüz. Dünyada sektörde Türkiye akla gelen ilk ülke oluyor” diye konuştu.