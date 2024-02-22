Nestle’nin satışları 2023’te geriledi

Şirketin net karı, bir önceki yıla göre maddi duran varlıklarda daha düşük değerlendirme ve vergilerin etkisiyle yüzde 20 artarak 11,2 milyar İsviçre frangına (12,8 milyar dolar) ulaştı.

Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında kalan organik satışları geçen yıl yüzde 7,2 artış gösterdi. Analistler organik büyümenin yüzde 7,4 artmasını öngörüyordu.

Nestle bilançosunu açıklamasının ardından hisseleri sabah saatlerinde yüzde 3,2’den fazla düştü.

Hisse başına 2,95 İsviçre frangı olan temettü ödemesini 3 İsviçre frangına çıkarmayı planlayan Nestle, geçtiğimiz yıl 12,8 milyar İsviçre frangını, temettü ve hisse geri alımlarının birleşimi yoluyla hissedarlara dağıttığını da paylaştı.

Ambalajlı gıda ürünleri sektörünün, Kovid-19 salgınıyla başlayan ve Ukrayna-Rusya savaşıyla daha artış gösteren yüksek girdi maliyetlerini gerekçe göstererek iki yıldan fazla süredir tüketicilere daha yüksek fiyatlar uygulaması dikkati çekiyordu.

Diğer yandan, Nestle ve dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Danone, tüketicilerin yoğurt ve kahve gibi temel gıda ürünleri için daha ucuz alternatifler aramasına sebep olan iki yıllık zamların ardından bu yıl fiyat artışlarını yavaşlatacaklarını da aktardı.