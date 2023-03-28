Bankalar seçim sonrasına hazırlanıyor. Bankacılar Reuters’a sızdırdılar

Reuters'a konuşan bankacılık kaynakları, bankaların 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin ardından oluşabilecek şoklara karşı stres testleri uygulamaya başladığını belirtti.

Haberde belirtilen detaylara göre; bankacılar, mevduatlara uygulanan yüksek faiz ve kredilere uygulanan düşük faiz politikasının bankaların bilançolarını yılın ikinci yarısında olumsuz etkileyeceğinden eminler.

Bankacılık kaynağı, sektörün net kârının bu yıl yüzde 20 azalacağını hesaplıyor. Haberde, bankacılık sektörünün geçen yılki yüzde 366'lık kârının büyük oranda enflasyona endeksli tahvillerden geldiğine dikkat çekildi.

BANKALAR STRES TESTİ YAPMAYA BAŞLADI

Büyük bir kredi kuruluşunun üst düzey yöneticisi, "Bankalar olası döviz kuru, faiz oranı veya kredi şoklarına karşı stres testleri yapmaya başladı" diye konuştu.

Bir başka yönetici de firmaların bilançolarını piyasadaki olası dalgalanmalara ve bunların ödenmemiş krediler üzerindeki etkilerine karşı test ettiklerini söyledi. Bu kişi, "Her bankanın test ettiği farklı senaryolar var" değerlendirmesini yaptı.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ SON BİR YILDIR GERÇEKTEN İŞLEMİYOR"

Bankacılar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda ekonomi politikalarını değiştirmek zorunda kalacağını söyledi.

BlueBay Asset Management'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Başkanı ve Kıdemli Portföy Yöneticisi Polina Kurdyavko, "Bankacılık sektörü son bir yıldır gerçekten işlemiyor. Ortodoks olmayan para politikasının ortasında kredi arzını yönetmek için 200 düzenleme getirdiyseniz ekonomiye kredi sağlamıyorlar" dedi.