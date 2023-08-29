Bankalardan iktidarı kızdıracak hamle. Togg kredisinin faizini yükselttiler

Togg T10X için özel olarak oluşturulan kredi kampanyası sona erdi. %0,99 olan faiz oranı %1,59 olarak belirlendi. Artık Togg sırası için kaparo verenler dahil herkes daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak.

Bankalardan iktidarı kızdıracak hamle. Togg kredisinin faizini yükselttiler

Togg T10X satın almaya hak kazanan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası oluşturulmuştu.

Bu kampanya doğrultusundaTogg almak isteyen bir kişi %0,99 faizle devlet bankalarından Togg özel kredisi çekip arabasına sahip olabilecekti. Fakat bu kampanyanın kısa süre içerisinde sona erdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin yaptığı açıklamaya göre bankalara ilgili tebliğ gönderildi. Bu tebliğe göre %0,99'lu Togg kredi paketleri, bugün itibarıyla sona erdi. Togg T10X satın alma hakkı yarın gelecek olan vatandaş, piyasa koşullarına göre aşırı uygun oranlı kalan krediden faydalanamayacak.

%0,99 FAİZ ORANI %1,59, A YÜKSELTİLDİ

Togg T10X için kredi çekecek olan bir vatandaş, bugün itibarıyla %1,59 faizle kredi kullanacak. Bu kredi maksimum 36 ay vadeyle ödenebilecek.

KAPARO VERİP TOGG SİPARİŞİ VEREN BİRÇOK KİŞİ TOGG SAHİBİ OLAMAYABİLİR

Kaparo verip Togg sırasına giren yüzlerce vatandaş yeni artan kredi vadesiyle beraber Togg’u alacak ekonomik güce sahip olamayabilir.

Gazeteci Emre Özpeynirci’ye göre kaparo yatırıp sipariş veren bir çok kişi mart ayında Togg'u alabilecek gücü varken; bugün önemli bir kısmının bu gücü kalmadı.

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