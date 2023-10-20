TOGG'un hatıra parasını alan bir günde 5 katını kazandı. Paradan para kazandılar

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaasının bastığı ve 375 liraya satışa sunulan TOGG hatıra parası çıktığı gün tükenmişti. Bronz üzeri gümüş kaplama para alışveriş sitelerinde 2 bin ile 3 bin lira fiyatı görmeye başladı.

TOGG'un hatıra parasını alan bir günde 5 katını kazandı. Paradan para kazandılar

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaasının bastığı 375 liralık Togg hatıra parası alışveriş sitelerinde 2 bin lira fiyatı gördü.16 Ağustos 2023 'ta satışa sunulan ve 5 bin adet basılıp bir gün süre ile tedavülde kalan hatıra parası için kolleksiyonerler sırada bekliyor.

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Samimi Haber’de yer alan habere göre, Nominal değeri basıldığı Ağustos ayında ,25 Lira olarak belirlenen ve 375 liradan satışa çıkan para Bronz üzerine altın kaplama yapılmıştı.23,33 gram olan hatıra para için satın alma limiti konulmuştu.

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TOGG hatıra parası çıktığı gün tükendi ve şu an piyasada kolleksiyonerler ve satılar tarafından 2000 ile 3000 bin lira arasında bir rakamdan satılıyor.

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Darphane ise hatıra paranın yeniden basılıp basılmayacağı hakkında bir bilgi vermiyor.

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