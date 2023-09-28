TOGG’a dev zam Kapora verip bekleyenlere kötü haber

TOGG için özel olarak sunulan taşıt kredisi faiz oranlarında 2 Ekim'den itibaren bir artış daha yaşanacak.

Togg’a sunulan özel taşıt kredisi faiz oranı, Ağustos ayının sonunda %0,99'dan %1,59'a yükselmişti. 2 Ekim itibarıyla bu oranın %2,11’e çıkacağı belirtildi.

Bu artışla beraber 820 bin TL kredi kullanılarak satın alınan uzun menzilli T10X modeli için ödeme planı şu şekilde değişecek:

Aylık ödeme: 32.518 tl'den 36.800 tl'ye çıkacak.

Toplam ödeme: 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye çıkacak.

Bu değişiklikle, kredi kullanarak araç alacak olan müşteriler, aracı için 156 bin TL fazladan ödeme yapacaklar.

Gazeteci Emre Özpeynirci, TOGG’a yapılacak zammı sosyal medya hesabından paylaştı.

TOGG TESLİMATLARI VE BEKLEYEN MÜŞTERİLER

Ağustos sonu itibarıyla teslim edilen Togg otomobil sayısı 3.400'e ulaştı. Eylül ayının sonunda bu sayının 6 bin adede çıkması bekleniyor. Ancak bu faiz oranlarındaki artışın kaparo verip bekleyen 14 bin müşteriyi doğrudan etkileyeceği öngörülüyor.

Bu durum, hem TOGG almayı planlayan müşterileri hem de otomobil sektörünü yakından ilgilendiriyor. Faiz oranlarında yaşanan bu artışın, ilerleyen günlerde satışlara ve talebe nasıl bir etkisi olacağını zaman gösterecek.