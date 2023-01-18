Bankalar MTV için kampanya başlattı: İşte bankaların taksit sayıları

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin, ilk taksiti 31 Ocak'ta sona eriyor.

Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesinin sona ermesine kısa bir süre kala bankalar da kampanyalarını tek tek açıklamaya başladı.

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

Bankaya ya da vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödemeleri yapılabiliyor.

ZAMANINDA ÖDEMESİNİ YAPMAYAN TAKSİTTEN YARARLANAMAYACAK

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması menfaatinize olacaktır.

İŞTE BANKALARA GÖRE TAKSİT İMKANLARI

-Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

-Garanti Bonus Card ile ÖDEME yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

-1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde 4 taksit uygulanacak.

-Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

-Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

-Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

-Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

-Albakara Türk Worldcard ile yapılan MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

-HSBC Advantage ile MTV ödemeleri 3 taksitte gerçekleştirilebilecek.

-TEB kartlarıyla MTV ödemeleri 3 taksit oluyor.

-ING Bank Mobil üzerinden MTV ödemeleri 4 taksit, gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemeler 2 taksit olacak.

-QNB Finansbank CardFinans'la MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

-Şekerbank Bonus kart ile ödemelerde MTV 2 taksit oluyor.