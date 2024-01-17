İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz

Ekonomim Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın hazırladığı habere göre bireysel kredilerde geri ödeme yüzde 200'lere dayandı. Kısacası bankadan 10 bin lira çekip, 36 ayda geri ödemek isterseniz, bir de banka için kredi çekmiş olacaksınızBankacılık sektöründe aylık ihtiyaç kredi faiz oranları yüzde 3,37'den başlayıp, yüzde 7,32'ye kadar yükseldi. Bu yüzde 7,32'lik oran ne demek biliyor musunuz? Yıllık efektif faiz maliyeti 200 demek. Bir başka deyişle de 10 bin lira çekerseniz, 36 ayda geri öderseniz, bankaya yatırmanız gereken para 30 bin lira olacak.

VATANDAŞ KREDİDEN UZAKLAŞTI

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasıyla birlikte kampanyaların ardından vergiler ile komisyonlar ihtiyaç kredilerini uçurdu. Bankacılık sektörün maaş müşterilerini bile kredi kullandırmakta zorlanıyor Ancak çok ihtiyacı olanların kredi kullandığını, faiz oranı sabitlenen kredi kartı harcamalarını da artırdı. 10 bin lira 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş faiz yüzde 3,37 olduğunda 21 bin lira geri ödemek zorunda. Vade 36 ay olursa bir de bankalar için "yeme de yanında yat" faiz oranı yüzde 7,32 olursa çektiğiniz krediyi 30 bin lira olarak, ödüyorsunuz..

EN DÜŞÜK FAİZ YÜZDE 3,37

Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisi geçen yılın son haftasına göre 167 baz puan arttı, yüzde 63,42’ye çıktı.Bu durum geçen hafta da ihtiyaç kredisinde devam etti. Bankalar bu durumu hemen kendi yararlarına uygulamaya başladı. İhtiyaç kredilerini bir uçurdulur ki kimsenin yakalayamayacağı hale getirdiler.Bankaların kendi sitelerinde ilan ettikleri ve mesela yüzde 3,86 olarak kullandırılan ihtiyaç kredisi 36 ay vade 10 bin liranın yıllık maliyeti yüzde 90'a dayandı. Faiz yüzde 67yı aştığında yıllık maliyet yüzde 166'yı geçiyor.

10 BİN ÇEK 30 BİNE YAKIN GERİ ÖDE

Mesela 10 bin lira kredi kullandınız. Tabela faizi yüzde 7,32 oranla 10 lira 36 ay vadeli kredi kullandığınızda 13 bin lira faiz ödüyorsunuz. Kısacası bir de banka için kredi çekmiş oluyorsunuz. Faiz ödemesinin dışında BSMV ile KKDF de hesaba kalıyor. 1.995 lira BSMV ödeyeceksiniz. 1.995 lira da KKDF ödemesi yapılması gerekiyor. Böylece 10 bin lira olarak çekilen kredi 36 ay vade sonunda 28 bin 476 lira yani yaklaşık 3 katı olarak geri ödenecek