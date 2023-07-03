Bankaya borçlanan borçlu ölsün mü?

Avukat Habip Aktaş sosyal medya hesabından çok çarpıcı açıklamalar yapıyor.

Hem mesleğine sahip çıkıyor hem de aksaklıklar hakkında uyarılarda bulunup dikkat çekiyor.

İşte önemli paylaşımlarından bazıları şöyle:

-“TAKPAS sistemi kapatıldı. İcra müdürlükleri pasif tapu sorgusu yapmıyor.

Borçlunun pasif tapu kayıtlarına Avukatlar nasıl ulaşılacak nasıl tasarrufun iptali davası açacak?

Keşke bu konular hakkında biraz düşünseniz, çalışsanız, dertlenseniz.

-Avukatlar intihar ediyor! Bugün acı haberi Edirne’den aldık. Çok üzgünüz.

-İcra Müdürlüklerinde otopark YOK

-Ticaret mahkemelerinde otopark YOK

-Ceza mahkemelerinde otopark YOK

-Bu konuda çalışma var mı o da YOK

-Ama bahara, çiçeğe böceğe yazılan şiirler VAR.

-Her genel kurulda bağıra bağıra konuşup şov yapan İşçi Avukatlar Merkezi, en çok işçi avukatların kullandığı baro servisleri kaldırıldı ama sizden tek bir ses yok, tek bir eleştiri yok.

Taraf olup işçi meslektaşlarınızdan vaz mı geçtiniz?

-Baro servislerini kaldıracaksın, aidata %265 zam yapacaksın, emekli olan baro çalışanlarının tazminatlarını ödemeyeceksin, sonra yüzlerce kişiye Baro bütçesinden iftar vereceksin. Binlerce genç meslektaşın hakkı var. Yönetim kurulu bu iftarın bedelini kendisi karşılamalıdır.

-Ankara Barosu kurulları çalışmaz hale gelmiştir. Tarafımızca Sayın Erinç Sağkan döneminde 2 gün 12 saat verilen eğitim Sayın Köroğlu döneminde 1 gün 3 saat olarak verilmiştir. Bazı kurulların henüz hiç bir faaliyeti bulunmamaktadır.

-Yargıtay’da bugün alınan karar neticesinde santral artık kalemlere telefon bağlamıyor. Kaleme çıkamıyoruz, telefonla ulaşamıyoruz. Temyiz ettiğimiz için gerçekten çok özür dileriz.

-Yargıtay borçlunun maaşının 1/4 haczedilmiş olmasına rağmen bankaya yatan maaşının tamamının bloke edilebileceği yönünde karar vermiş:)

-Yargıtay’dan, “Bankaya borçlanmışsa borçlu ölsün” kararı, insan bu kararı yazarken utanır.

Konkordato hukuku konusunda uzman olan Avukat Habip Aktaş’a yönelttiğim sorular ve yanıtları şöyle;

-Soru: Kimler konkordato talebinde bulunabilir?

Av. Aktaş: “Konkordatoya, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan gerçek veya tüzel kişilerden iflasa tabi olup olmadığı önem arz etmeksizin herkes başvurabilir.”

-Soru: Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan şahıslar da başvurabilir mi?

Av. Aktaş: “Elbette başvurabilirler.”

-Soru: Konkordato mühleti içinde borçlulara karşı icra takibi yapılabilir mi?

Av. Aktaş: “Konkordato, borçlunun bir yandan ticari faaliyetine devam etmesini, diğer yandan alacaklılarıyla anlaşarak konkordato projesine uygun ödeme koşullarının sağlanarak, yapılandırma yoluna gidilmesini sağlar.

Borçların projeye göre ödenmesini amaçlayan bir kurum olduğundan, borçlunun mühlet zarfında icra takibi ve haciz tehdidine maruz kalması istenmemiştir.

Kanun koyucu, konkordatoya başvuran borçlunun faaliyetine devam edebilmesi bakımından takip yasağı düzenlemesini getirmiştir.

Yasanın 294/1 düzenlemesine göre, geçici veya kesin mühlet içinde borçlu hakkında kural olarak hiçbir takip yapılamaz.

Konkordato ilanından önce başlamış tüm icra takipleri ise durur.

Ancak konkordatoda icra takiplerinin düşmesi söz konusu değildir.”