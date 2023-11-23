Banu Parlak serbest kaldı. Adliyeden koşarak uzaklaştı. Dilan Polat davasıyla gündemdeydi

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabancayla paylaşım yapınca gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

KAYNAK: DHA
Banu Parlak serbest kaldı. Adliyeden koşarak uzaklaştı. Dilan Polat davasıyla gündemdeydi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

Parlak'ın ifadesinde tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

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Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

SERBEST KALDI, ADLİYEDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" demişti.

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DİLAN POLAT DAVASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Parlak, iş yerine yapılan silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak’ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor.

Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.

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