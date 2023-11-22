Banu Parlak tekrar gözaltına alındı. Dilan-Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Dilan Polat ve Engin Polat’ın kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu iddia ederek gündeme gelen Banu Parlak, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması nedeniyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.

GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞ, POLAT AİLESİNİ SORUMLU TUTMUŞTU

Şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu Bahçeşehir'deki güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinde meydana gelmişti.

İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti.

Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından ‘suç örgütüne üye olmak’ ‘örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.