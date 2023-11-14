Dilan Polat ve eşinden gelen haber sonrası Banu Parlak göbek attı

Haklarındaki soruşturma kapsamında 10 gün önce tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. İfadeleri alınan çift, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilince Banu Parlak da göbek attığı anları paylaştı.

GÖBEK ATARAK KUTLADI

Çiftin ifade vermek için adliyeye getirildikleri anlarda Instagram hesabından bir video yayınlayan Banu Parlak "Kurşunlanma olayımızla ilgili gelişmeler var. Duyduğuma göre ifade için Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüşler. Biz de sizler gibi ne olacağını bekliyoruz. Bir gelişme var ki ifade için tekrar çağırdılar. O yüzden de çok mutluyum. Dosyada gizlilik olduğu için çok fazla bilgiye sahip değiliz" dedi.

Parlak, çiftin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini duyunca da Instagram hesabından göbek attığı videoyu paylaşarak adeta kutlama yaptı.

SİLAHLI SALDIRIYA AZMETTİRME SUÇU

Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.

Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.

Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmıştı. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.