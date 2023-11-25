Dilan Polat’tan avukatına herkesi şaşırtacak sözler. Cezaevindeki Dilan Polat’a kim mektup gönderdi?

Cezaevindeki Dilan Polat’ın avukatı sosyal medya hesabından açıklama yaparak hem Polat’ın sözlerini aktardı hem de kimlerin mektup gönderdiğini söyledi.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat’tan avukatına herkesi şaşırtacak sözler. Cezaevindeki Dilan Polat’a kim mektup gönderdi?

Kara para aklama suçlamalarından gözaltına alınıp tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinden her gün haber gelmeye devam ediyor.

Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu olan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaparak “intihar etmek istiyorum” dediği iddia edildi.

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dilan Polat'ın avukatı Osman Eryiğit'ten gelen açıklama herkesi şaşırttı. Avukat Dilan Polat’ın takipçilerinden gelen mektupları okuyarak vakit geçirdiğini söyledi.

Ayrıca Dilan Polat’ın kendisine, “Yemin ederim bir suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum sürekli kendime” dediğini öne sürün avukat şunları aktardı:

Müvekkilim Dilan Polat'ın yanından biraz önce çıktım. Çıkarken bana seslendi ve 'Osman yemin ederim bir suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum sürekli kendime, kendimi anlatamıyor olmak beni çok yoruyor. Allah'a sesleniyorum bilmeden bir hata mı yaptım, birisini mi üzdüm yarabbim diyorum, ben kimseyi bilerek üzmem' dedi.

Kendisine yargının kusursuz çalıştığını ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ilettim. Karşımda çok daha ağır başlı bir Dilan vardı. Bugün, takipçilerinden gelen mektupları okuyarak vaktini geçirdiğini söyledi ve ayrıldık.

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NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış ve 15’i tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

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