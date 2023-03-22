Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, beş yıllık ilişkinin ardından nişanlandı.

Entertainment Tonight’a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Dylan ve Barbara nişanlandı. Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular" açıklamasını yaptı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken bir kaynak, "Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular. Hayatlarının yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar" dedi.