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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya nişanlandı

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakteriyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:50
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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya nişanlandı
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'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile nişanlandı. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

"BİR ŞEYLER OLDU"

Meltem Yılmazkaya nişan fotoğraflarını "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu." notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının nişan pozlarına beğeni yağdı.

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