Barça'dan altın gol. Villarreal'i Pedri ile yıktı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal ile kozlarını paylaştı. Katalanlar, Pedri'nin 18. dakikada kaydettiği golle üst üste 5. galibiyetini aldı.

İspanya Ligi'nde zirvenin sahibi Barcelona ile orta sıralarda yer alan Villarreal karşılaştı. Mücadele öncesinde Türkiye'yi vuran deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Barcelona, Villarreal maçına, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek verin" tişörtüyle çıktı.

BARÇA TEMKİNLİ BAŞLADI

Villarreal deplasmanı pek çok takım için zorlu bir deplasman olurken, Barcelona bunun farkında bir şekilde sahadaydı ve temkinliydi. Rakibinin üzerine fazla gitmeyen Katalanlar, topun kontrolünü âdeta ortaya bıraktı. İki takımın da topla maç boyunca neredeyse denk şekilde oynadığı mücadelede gülen taraf ise Barcelona oldu.

KONTROLÜ ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞTI

Dakikalar 18'i gösterirken gelişen atakta genç Pedri, takımı adına bu sezonki 30. maçında 8. golünü kaydetti. Erkenden aldığı skor üstünlüğünü korumak için sık sık geçiş oyunları kullanan Barcelona, skor olarak farka gitmese de oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı.

ÜST ÜSTE 3. YENİLGİLERİNİ ALDILAR

Villarreal cephesi ise rakibinin açıklarını kovalamaya ve rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ancak ne Barça defansı ne de kalecisi rakiplerine geçiş izni vermedi. Oynadığı son 2 karşılaşmada kaybeden Villarreal, üst üste 3. yenilgisini elde etti. Barça ise galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sarı Denizaltılar son iki maçında Rayo Vallecano ve Elche'ye kaybetmişti.

BARÇA'NIN RAKİBİ CADIZ

Gelecek hafta Barcelona, sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Villarreal ise deplasmanda Mallorca ile kozlarını paylaşacak.