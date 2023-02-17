Barcelona tarihi cezayla karşı karşıya. Küme düşürülebilirler

İspanya Futbol Federasyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, savcılık tarafından yürütülen Jose Maria Enriquez Negreria'nın sahibi olduğu şirketin vergi beyanlarıyla ilgili soruşturma kapsamında, Barcelona Kulübünün bu şirkete 2016-2018 yılları arasında ödeme yaptığı iddialarına ilişkin tüm belgelerin talep edildiğini bildirildi.

HAKEM KURULU BAŞKANI’NIN ŞİRKETİNE ÖDEME YAPILMIŞ

Federasyon, Luis Rubiales'in başkan seçildiği 17 Mayıs 2018 tarihinden sonra aralarında Negreira'nın da olduğu Hakem Teknik Kurulunun tüm üyelerinin yenilendiğini belirterek, ayrıca bünyesindeki tüm kurumlarda çalışanların Federasyon dışında elde ettikleri her geliri beyan etmeleriyle yükümlü olduklarını garanti eden bir belgeyi imzaladıklarını duyurdu. Öte yandan İspanyol basını, Barcelona'nın eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2016-2018 yılları arasında toplamda 1 milyon 685 bin142 avro ödeme yaptığına ilişkin bazı faturaları yayımladı. Haberlerde, Barcelona'nın söz konusu firmaya yaptığı ödemeler karşılığında her hafta maçlarını yöneten hakemlerle ilgili bilgi aldığı ileri sürüldü.

KÜME DÜŞÜRÜLME YA DA 5 YIL LİGDEN MEN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYALAR

Barcelona'nın mevcut başkanı Joan Laporta haberlerin şimdi çıkmasının tesadüfi olmadığını belirterek, gerekirse kulübün haklarını korumak için yasal girişimde bulunacaklarını açıklamıştı. Federasyon’un mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.