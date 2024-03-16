Barcelona mısın Adana Demirspor! Messi şov yaptı! Volkan Aliakar yazdı

Anadolu'nun Süper Lig'deki iki önemli temsilcisi karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor; Sivasspor'u konuk etti.

Ara transfer döneminde büyük bir değişim geçiren Adana Demirspor yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başlıyor.

Hikmet Karaman yönetimindeki Güney ekibi kötü gidişi Karagümrük önünde bitirmiş, Konya deplasmanından 1 puanla dönüp çıkışa geçtiğinin sinyallerini vermişti.

Tehlike bölgesiyle bağını tamamen koparmak için Sivaspor karşısına çıktılar.

Adana Demirspor maça öyle bir başladı ki, Sivasspor neye uğradığını şaşırdı.

13. dakikada sahneye Messi! çıktı, acaba Barcelona maçını mı seyrediyorum demekten kendimi alamadım.

Youcef Atal; Messi'nin attığı efsane gol gibi, 5 kişiyi ipe dizer gibi dizdi, ceza sahası içine girip mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Kalan bölümde kontrolü elinde tutan Adana Demirspor farkı artırmak için fırsatlar yakaladı ancak skor değişmedi.

İkinci yarıya bu kez Sivasspor iyi başladı. 51'de gelen Koita golüyle durum 1-1 oldu.

Ancak Adana Demirspor öyle konsantreydi ki, 3 dakika sonra yeniden üstünlüğü yakaladı.

Yusuf Sarı solda ortalanan topu penaltı noktası üzerinden kafayla ağlara gönderdi.

65'te Nani sahneye çıktı skor 3-1 oldu. 83'te Yusuf Erdoğan'ın adrese teslim ortasında Emre Akbaba skoru belirledi: 4-1.

Sivasspor'un; iyi oynayan, galibiyeti isteyen Adana Demirspor karşısında yapacağı hiçbir şey yoktu.

Bu galibiyetle Adana Demirspor 39'a yükseltirken,

Sivasspor 38 puanda kaldı.