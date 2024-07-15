Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi

Galatasaray’ın da transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport’un haberine göre, Barcelona, İlkay Gündoğan’ın takımdan ayrılmasına izin verdi.

Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in, İlkay Gündoğan ile geleceği hakkında bir görüşme yapacağı belirtildi.

Görüşmenin ardından, oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

İlkay’ın olası ayrılığının, Barcelona’yı ciddi bir maaş yükünden kurtaracağı ve bu vedanın, Katalan devine Nico Williams ve Dani Olmo’yu kadrosuna katma fırsatı sağlayacağı kaydedildi.

Barcelona formasıyla 51 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.