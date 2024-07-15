Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona'da flaş İlkay Gündoğan gelişmesi

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan konusunda İspanya basını flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray’ın da transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport’un haberine göre, Barcelona, İlkay Gündoğan’ın takımdan ayrılmasına izin verdi.

Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in, İlkay Gündoğan ile geleceği hakkında bir görüşme yapacağı belirtildi.

Görüşmenin ardından, oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

İlkay’ın olası ayrılığının, Barcelona’yı ciddi bir maaş yükünden kurtaracağı ve bu vedanın, Katalan devine Nico Williams ve Dani Olmo’yu kadrosuna katma fırsatı sağlayacağı kaydedildi.

Barcelona formasıyla 51 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

c.webp

İlgili Haberler
Arda Güler Türkiye'ye döndü
Galatasaray efsane yıldızıyla yeniden anlaştı
Son Haberler
Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü Gündem
Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü
AB'den İsrailli aşırı sağcılara yaptırım Dünya
AB'den İsrailli aşırı sağcılara yaptırım
Düzce'de şarampole yuvarlandı. 1 ölü 2 yaralı Gündem
Düzce'de şarampole yuvarlandı. 1 ölü 2 yaralı
Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim Magazin
Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim
Ankara'da Sokak Hayvanlarına Ötanaziye Hayır Eylemi yapıldı Gündem
Ankara'da Sokak Hayvanlarına Ötanaziye Hayır Eylemi yapıldı
Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor Gündem
Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor
Ünlü isim gelen adisyona böyle isyan etti. 'Altın yutmuş sanırım' Gündem
Ünlü isim gelen adisyona böyle isyan etti. 'Altın yutmuş sanırım'