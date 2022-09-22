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Messi'nin Barcelona'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı konusu uzun süre gündemde kalmıştı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:46
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Barcelona'da Messi gerçeklerini İspanyol basını ortaya çıkardı

Messi'nin Barcelona'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı
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Arjantinli yıldız, 2021 yaz transfer döneminde sözleşmesinin sona ermesi ile PSG'ye imza atmıştı. Messi'nin 2020'de sözleşme uzatmak adına Barcelona'ya ilettiği talepler ortaya çıktı.

İspanya'da El Mundo gazetesi, Lionel Messi ve Barcelona arasında gerçekleşen sözleşme uzatma görüşmelerini okuyucularına aktarırken Messi'nin Barcelona ile bugüne kadar imzaladığı sözleşme tutarlarını da belgelerle ortaya koydu. Paylaşılan talepler futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş nitelikteydi.
Lionel Messi, sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan 2020'de Barcelona'dan 3 yıllık yeni sözleşme talep etti. Fakat yeni sözleşmede talep edilen maddeler, Barcelona'nın çok başa çıkabileceği tarzda olmadı.

Lionel Messi, yeni sözleşme imzalamak adına Barcelona'dan 10 milyon Euro bonus talep ederken yıllık ücretinde de pandemi nedeniyle yapılacak indirimi sonraki senelerde faiziyle geri almayı istedi.


Lionel Messi, yıllık ücretinin pandemi nedeniyle 2020-21 sezonunda %20 oranında düşürülmesine onay verdi. Fakat bu düşüşte kaybedilen kısımların 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında eşit taksitlerle yıllık yüzde 3 faiz eklenerek ödenmesini talep etti.
Lionel Messi cephesi, hak kazanılan sadakat bonuslarının da beklemeden çıkarılmalarını ve faiziyle acilen ödenmelerini istedi.
Arjantinli oyuncu, kendisi ve ailesi için Noel döneminde ülkelerine gidiş dönüşü sağlayacak özel jet sağlanmasını istedi.
Lionel Messi, kendi ailesi ve yakın arkadaşı Luis Suarez'in ailesi için Camp Nou'dan özel loca talep etti.
Arjantinli yıldız, sözleşmesinde yazan ücretlerde artışa gidilebileceğini de aktardı. Vergi artışı durumunda bunun kulüp tarafından karşılanacak şekilde maaşında da artış yapılmasını talep ett

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