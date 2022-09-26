Lionel Messi: Mbappe bir canavar

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Neymar hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Meksika basınına konuşan Arjantinli yıldız, Neymar'la Barcelona'dan beri devam eden arkadaşlıkları ile ilgili, "Birbirimizi ezbere tanıyoruz, birkaç sezon Barcelona'da birlikte harika zamanlar geçirdik. Sonra hayat Paris'te tekrar buluşmamıza olanak sağladı. Onunla oynamaktan, her gün onunla birlikte olmaktan çok mutluyum" sözlerini dile getirdi.

''MBAPPE ADETA BİR CANAVAR''

Bir diğer takım arkadaşı Mbappe hakkında ise Messi, "Kylian farklı bir oyuncu, bire birde çok güçlü, çok hızlı, çok gol atan adeta bir canavar. O komple bir oyuncu ve bunu yıllardır kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda kesinlikle en iyiler arasında olacak." dedi.

''PSG'NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK''

PSG'nin hedeflerinden bahseden Messi, "PSG'nin son birkaç yıldır hedefi herkesin bildiği gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Geçen sezon Real Madrid'e elendiğimiz maçı sindirmek çok zordu çünkü iyi oynayan taraf bizdik. Mevcut sezon, Dünya Kupası nedeniyle sıra dışı olacak. Ancak Şampiyonlar Ligi, PSG'nin ana hedefi olmaya devam ediyor. Kazanması karmaşık bir organizasyon, her zaman en iyiler kazanmıyor."

''İLK SEZONUM KOLAY DEĞİLDİ''

PSG'de ilk sezonunun kolay geçmediği itirafında da bulunan Messi, "Paris'teki ilk sezonum kolay değildi çünkü kariyerimde ilk kez yeni bir kulübe gelmiştim ve ailemle yeni bir hayat keşfediyordum. Ancak kendime güvenim tamdı çünkü bu sezona daha iyi adapte olacağımı, daha iyi hazırlanacağımı biliyordum." ifadelerini kullandı.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan dünya futbolunu sarsan bir hamleyle ayrılarak, PSG'nin yolunu tutan Messi, ilk sezonunda eleştirilerin odağında yer almıştı. Ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar 11 maçta 6 gol, 8 asistlik performansı ile alkışları topladı.