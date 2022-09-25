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  • Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı. İşte o görüntüler ortaya çıktı

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı. İşte o görüntüler ortaya çıktı

Arjantin milli takımında Lionel Messi ile Rodrigo De Paul arasında yaşanan tartışma gündem oldu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 13:29
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PSG'nin yıldızı Lionel Messi Arjantin milli takımında De Paul'a tokat attı

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı. İşte o görüntüler ortaya çıktı
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PSG'nin yıldızı Lionel Messi ile Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında antrenman sırasında bir tartışma yaşandı.

Mundo Deportivo'ya göre, De Paul, 10 numaralı süperstara girdikleri tartışma sırasında, "Aptal mısın Messi?" ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında Messi, takım arkadaşına tokat attı. O sırada Paredes devreye girdi ve De Paul'u uzaklaştırdı. Tartışmanın çok uzamadığı ifade edildi.

MESSI'YE YAPILAN SERT FAULDE İLK TEPKİ DE PAUL'DEN
Arjantin, yapılan hazırlık maçında Honduras ile karşılaştı. Arjantin mücadeleyi 3-0 kazandı. 

Ancak karşılaşmadan çok maçın 39. dakikasında yaşanan olay konuşuldu. İki Honduraslı futbolcu arasında kalan Messi sert bir faulle durduruldu.

Faule ilk tepkiyi Messi'nin takım arkadaşı Rodrigo De Paul verdi. Honduraslı oyuncuların üzerine koşan De Paul'e Arjantinli futbolcular da destek verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Arjantinli De Paul'un birkaç gün önce tokat yediği takım arkadaşı Messi'yi korumak için kendini ortaya atması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

 

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