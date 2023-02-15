İspanya'da Barcelona skandalı patladı. Savcılık harekete geçti

İspanya'da La Liga devi Barcelona Kulübü'nün başı derde girdi.

İspanyol basınından AS gazetesi, Barcelona'nın 2016-2018 yılları arasında İspanya Hakemler Birliği Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait Dasnil 95 SL adlı şirkete 1 milyon 400 bin euro ödediğini yazdı.

Milliyet'teki haberde; SER Catalunya radyosu savcılık kaynaklarına dayanarak Barcelona'nın DASNIL 95 SL'ye 2016 yılında 532 bin 728 euro, 2017 yılında 541 bin 752 euro ve 2018 yılında da 318 bin 200 euroluk ödeme yaptığının ortaya çıktığını duyurdu.

Hakkında vergi incelemesi başlatılan Negreira ve oğlunun ifadesinin alındığı da bildirildi. Negreira'nın Barcelonalı futbolculara hakemlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık yapıldığını ve ücretin de bundan kaynaklandığını söylediği belirtildi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada ise alınan danışmanlık hizmetinin profesyonel kulüplerde yaygın bir uygulama olduğu, bugün benzer danışmanlık hizmetinin futbol depertmanına atanan bir profesyonel tarafından verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu bilgi, tam olarak bu sezonun en iyi sportif döneminin geçirildiği anda ortaya çıktığı için üzgünüz. Kulübün itibarına aykırı olabilecek imalarla, imajını bozan herkes hakkında yasal işlem başlatacaktır" denildi.