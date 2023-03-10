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Baretta'nın yıldızı Robert Blake hayatını kaybetti

70'li yıllara damgasını vuran ABD yapımı 'Baretta' dizisinin yıldızı Robert Blake 89 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:55
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Baretta'nın yıldızıydı! Ünlü oyuncu Robert Blake hayatını kaybetti

Baretta'nın yıldızı Robert Blake hayatını kaybetti
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1967 yapımı 'In Cold Blood' filmindeki ve 1970'lerin ABD televizyon dizisi 'Baretta'daki rolleriyle tanınan ABD'li aktör Robert Blake yaşamını yitirdi. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Robert Blake'in kalbinde yaşadığı rahatsızlık sonucu 89 yaşında Los Angeles'taki evinde hayata veda ettiği belirtildi. Blake'in yeğeni Noreen Austin, ünlü oyuncunun uzun süreli kalp hastası olduğunu söyledi.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YARGILANDI

Türk izleyicisinin de yakından tanıdığı 'Baretta'nın ünlü aktörü Robert Blake'in eşi Bonny Lee Bakley, 2001'de esrarengiz bir şekilde başından vurularak öldürülmüştü.

Robert Blake, 6 aylık eşi Bonny Lee Bakley’i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmıştı. Mahkeme yargılama sonrasında Robert Blake’in eşi Bonny Lee Bakley’i öldürtmek için kiralık katil tutmaya çalışmak suçundan beraat etmesine karar vermişti.
 

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