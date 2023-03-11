Priyanka Chopra: Kariyerim boyunca ilk kez eşit işe eşit ücret aldım

Bollywood'un ve aynı zamanda Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Priyanka Chopra, dün ABD'nin Austin şehrinde düzenlenen SXSW Festivali'ne katıldı.

40 yaşındaki oyuncu, festivalde gerçekleştirdiği söyleşide, başrolde yer aldığı Citadel dizisinde, kariyerinde ilk kez erkek başrol arkadaşıyla eşit ücret hakkına sahip olduğunu açıkladı.

"ADİL OLAN BU"

Chopra, "22 yıldır eğlence sektörüne hizmet veriyorum, 70'ten fazla filmde ve iki televizyon dizisinde yer aldım. Ama Citadel, benim kariyerimde eşit ücret aldığım ilk yapım oldu" diye konuştu.

Chopra, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her zaman aynı yatırımı ve çalışmayı yapmama rağmen hep daha az kazandım. Ama Amazon Stüdyoları, 'Bu senin hak ettiğin miktar, başrolleri paylaşıyorsunuz, adil olan bu' dedi bana. Ve ben de 'Evet, bu adil' diye cevap verdim."

Chopra, Citadel dizisinde Richard Madden ile başrolleri paylaşıyor.



"KADIN KARAR VERİCİLER AZ OLDUĞU İÇİN Mİ?"

Chopra, sinema ve eğlence sektöründe kadınların erkek oyuncularla eşit ücret alamamaları hakkında konuşurken, "Şunu merak ediyorum: Bu eşitsizlik Hollywood'da daha az kadın karar verici olduğu için mi var?" diye sordu.

"BENDEN 10 KAT FAZLA ALIYORDU"

Hint oyuncu, daha önce de oyuncular arasında eşit ücret sorununu gündeme getirmiş, "Bollywood'da hiç eşit ücret almadım. Erkek rol arkadaşım, benim aldığımın yaklaşık 10 katını alıyordu" demişti. Kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkının çok fazla olduğunu belirten oyuncu, "Pek çok kadın hala bununla uğraşıyor. Şu anda Bollywood'da bir erkek oyuncu ile çalışıyor olsaydım eminim ben de uğraşıyor olurdum" diye konuşmuştu.