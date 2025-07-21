Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

Üçüncü eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

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Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

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Lig yolu

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

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