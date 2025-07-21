27 milyon euro iddiaları vardı! Gerçek bambaşka çıktı: İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı maaş...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
27 milyon euro iddiaları vardı! Gerçek bambaşka çıktı: İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan alacağı maaş...

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçtiği Victor Osimhen'in, sarı-kırmızılılardan yıllık 27 milyon euro maaş alacağı iddia edilmişti. Süper Lig tarihine geçecek transferde Cimbom'un, Victor Osimhen'e ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen ile yılın bombasını patlatmak üzere. Napoli ve Victor Osimhen ile her konuda anlaşma sağlayan Aslan, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapmayı planlıyor.

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VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'DAN SEZON BAŞINA 16 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray, Victor Osimhen için İtalyan ekibine toplamda 75 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 40 milyon euroyu peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki taksitte ödeyecek. Ayrıca Osimhen’in 2027’ye kadar Serie A’ya geri dönmeyeceği taahhüdü de sözleşmeye eklendi.

Cimbom, yıldız forvet ile de 4 yıllık anlaşmaya vardı. Osimhen, sarı-kırmızılılardan her sezon 16 milyon euro maaş alacak.

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VICTOR OSIMHEN İÇİN ORGANİZASYON HAZIRLIĞI

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in gelişi için şimdiden sabırsızlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, havalimanında tarihi bir karşılama planlanıyor.

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