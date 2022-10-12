İntihar ettiği söylenen polisin ölümünde AKP'li detayı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 3 Eylül günü Osmaniye'de intihar eden polis memuru Yunus Emre Örs ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Pehlivan’ın yazısındaki iddiaya göre Örs intiharın arkasında AKPli bir vekilin oğlunun aracını durdurması ve sonrasında yaşanan baskı yer alıyor.

Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yunus Emre Örs 39 yaşındaydı, 17 yıllık polisti. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde görevliydi. Sağlıklıydı, haksızlıklara itiraz eden bir karakteri vardı.

Ta ki... Hem yakınlarıyla hem de ailenin avukatıyla görüştüm.

Diyorlar ki: Çevirmeye takılan bir AKP milletvekilinin oğlunun arabasını ararken tartışma çıkmış. Aramaya itiraz eden milletvekilinin oğlu onu Kadirli’den Hasanbeyli ilçesine sürdürmüş.

Diyorlar ki: Bir tutanakta değişiklik yapılması için AKP milletvekilinin yeğeni tarafından baskı görmüş. Hatta karakol basılmış, Yunus Emre Örs havaya ateş açmış. Bunun üzerine silahı elinden alınmış.

Diyorlar ki: Sürüldüğü Hasanbeyli ilçesinde ciddi bir mobbinge maruz kalmış. Psikolojisi bozulmuş, ilaç kullanmaya başlamış. Hatta üzerindeki baskı öyle bir hale gelmiş ki polis memuru o ilaçlarla intihar teşebbüsünde de bulunmuş.

Şimdi... Ailesi Örs’ün ölümünden şüphe ediyor. İzni bitip işe başladığı gün alnından vurarak kendisini öldürdüyse çocuklarını buna sürükleyen nedenleri sorguluyorlar. Ve gördüm ki kendilerini sahipsiz hissediyorlar. Yunus Emre Örs’ün silah arkadaşları çok şey biliyor, konuşsalar bu şüpheli ölümün perde arkası aralanacak.