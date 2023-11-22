Barış Terkoğlu'ndan Bahçeli'ye ağır yanıt: Ankara’nın ortasında bir torbacıya vurdurmadığınız sürece tartışalım

MHP lideri Bahçeli, “Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?” yazısı üzerinden Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nu hedef aldı.

Bahçeli, konuya ilişkin, “Bazı zeka özürlülerin, ‘Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?’ diye yazı kaleme almaları, AK Parti ve MHP arasında sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Allah’a çok çükür siyasi hayatımız boyunca, burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de cevap verin, hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik” ifadelerini kullandı.

TERKOĞLU’NDAN YANIT GECİKMEDİ

Terkoğlu, “Ankara’nın ortasında bir torbacıya ya da İstanbul Şişli’de yaşı onsekiz olmamış bir tetikçiye vurdurmadığınız sürece bırakın gazete köşesinde de Meclis kürsüsünde de tartışalım” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Zamanında ve yerinde söylenmiş bir söz kadar insanı heyecanlandıracak başka şey yok. Ankara’nın ortasında bir torbacıya ya da İstanbul Şişli’de yaşı onsekiz olmamış bir tetikçiye vurdurmadığınız sürece bırakın gazete köşesinde de Meclis kürsüsünde de tartışalım. Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğsun…

İşte Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında hedef aldığı yazımın ilgili bölümü: “Meral Akşener’in muhalefete de iktidara da ittifaksızlığı önermesinin ardından Erdoğan’ın daha açık oynaması sürpriz olmayabilir. Her halükârda yüzde 50’den geri adımın, iktidardaki büyük partinin bileğindeki prangayı çözerken Meclis’in etkisini artıracak değişime yol açacağı açık. Tartışmanın özeti: Erdoğan belki de Bahçeli’yi artık sırtından atmak, yerini Meclis’te kuracağı birlikteliklerle doldurmak istiyor. Haliyle muhalefetle yapacağı anayasa pazarlığına da bir yol açıyor.