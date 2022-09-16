İBB'den adrese teslim ihale. Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle;

Türkiye'de kimse herhangi bir büyük iş alamıyor konsorsiyum kurup bu işleri de giremiyor. Çünkü rekabet ortamı oluşturulmuyor.

Yani o işi kimin yapabileceği belli. Diğerlerine çağırarak görüntü yaratıyorsun ve adrese teslim götürüp o ihaleyi o şirkete veriyorsun. Adına ihale diyorsun.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok itiraz ettiği nokta da bu... Çünkü sen diyor bir rekabet ortamı yaratmıyorsun.

Geçen hafta eleştirdiğim nokta şuydu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı projesi yapıyor ve bunu 14 Eylül'de ihaleye çıkardılar. Ben de o ihalenin olacağını ve 4 şirketin davet edildiğini yazdım ve şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel görüşü açık ihaledir. Yani herkesin katılıp fiyat kırarak teklif vermesidir. Fakat davetiye usulü ihaleye Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor.

Bu metro ihalesi de Çarşamba günü tamamlandı. Sanırım parçalara bölmüşler ve Yapı Merkezi adlı şirkette kalmış.

Yapı Merkezi kim?

Yapı Merkezi Metro ihalesini alan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan, Avrasya Tüneli'ni yapan, Polatlı-Konya tren yolunu, Marmara Forumu, Taksim-Kabataş füniküleri yapan, İzmir Metrosunu, Yerköy-Sivas yüksek hızlı treni yapan Kadıköy-Kartal metrosunu yapan bir firma dır.

Cumhuriyet Halk Partisi'yle de Çanakkale Köprüsü yüzünden sert bir polemiğe giren bir firmanın almasına da ben onu da dikkat çektim. Benim temel eleştirim Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirdiği hangi yöntem varsa Ekrem başkanın da, Mansur başkanın da, Tunç başkanın da, Muhittin başkanın da, diğerlerinin de tamamının da bunları yapmaması gerekir.