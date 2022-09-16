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AKP'nin lüks ve şatafat içinde yaşayan çocuğu: 'Yüksek lisansını' partide yaptı, Başakşehir'de milyonluk ihaleleri kaptı

AKP’li Başakşehir Belediyesi, bir dönem gençlik kollarında çalışan partilisi Ali Uğur Aktepe’ye 6 yılda 17 ihale vererek ihya etti. Göktepe’nin kamudan toplam kazandığı ihalelerin bedeli ise 12 milyon 912 bin TL.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:44
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'Yüksek lisansını' AKP'de yaptı, Başakşehir'de milyonluk ihaleleri kaptı: AKP'nin lüks ve şatafat içinde yaşayan çocuğu

AKP'nin lüks ve şatafat içinde yaşayan çocuğu: 'Yüksek lisansını' partide yaptı, Başakşehir'de milyonluk ihaleleri kaptı
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İstanbul Başakşehir Belediyesinin, ağustos ayında üç ayrı kalemle yapılan 34 milyon 800 bin liralık “Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı” ihalesi sonuçlandı.
Kamu İhale Bültenindeki verilere göre ihalenin 4 milyon 200 bin TL’lik bölümü, AKP Başakşehir Gençlik Kollarında çalışma yapan Ali Uğur Aktepe’nin şirketine verildi.

KIZILAY’DA DA ÇALIŞMIŞ
Halk TV’den Hazar Dost'un haberine göre Aktepe’nin, Kızılay’ın da ilçe yönetiminde de görev aldığı ortaya çıktı. Aktepe’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise AKP mitinglerinden ve seçim çalışmalarından paylaşımlar yaptığı görüldü. 



ALDIĞI İHALELERİN TOPLAM TUTARI 11 MİLYON 505 BİN TL
Kamuoyu Aydınlatma Platformundaki verilere göre AKP’li Aktepe’nin şirketi ZNA Teknoloji Bilişim Hizmetleri, sadece Başakşehir Belediyesinden 2016’dan bu yana 17 ihale aldı. Aktepe’nin Başakşehir Belediyesinden aldığı ihalelerin toplam tutarı ise 11 milyon 505 bin TL.

Aktepe ayrıca 2022 yılında Başakşehir Belediyesinin iştiraki olan Başakkent de dahil olmak üzere belediyeden 5 ihale aldı.



AKTEPE’Yİ BAŞAKŞEHİR KESMEDİ ÇEKMEKÖY’DEN DE İHALE ALDI
Aktepe, bir diğer AKP’li belediye olan Çekmeköy’den de 2021 yılında iki ayrı ihale aldı. Bilişim alanında yapılan iki ayrı ihalenin toplamı ise 1 milyon 407 bin TL.
AKP Başakşehir Gençlik Kollarından başladığı kariyerine ihalelerle devam eden Aktepe, sadece 6 yılda kamu kaynaklarından toplam 12 milyon 912 bin TL kazandı.



ERDOĞAN: "EVLATLARINI YURT DIŞINDA OKUTUP, ŞATAFAT İÇİNDE YAŞADILAR"
Lüks ve şatafat içinde yaşayan ihale avcısı Göktepe'nin bu durumu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği bir sözü akıllara getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara'daki etkinliğine katılan Erdoğan, "Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar." ifadelerini kullanarak geçmiş döneme yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

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Abbas
16.09.2022 12:52
Yarasın koçum, at binenin Kılıç da senin gibi kuşananın Gör oy veren millet evlat sayenizde böyle olur !!!  
 
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