Barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı. Aşk bunun neresinde?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini yaktı. Aşk bunun neresinde?
Kocaeli’de Batuhan U., eski sevgilisi S.K.'nin barışma teklifini reddetmesi üzerine, kızın evini benzinle yakarak ateşe verdi ve sonrasında tutuklandı. Batuhan’ın aynı gün içinde, evini yaktığı arkadaşına ‘Bu akşam ayakkabılarını içeri al’ şeklinde bir mesaj gönderdiği belirlendi.

Olay, Gebze’nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleşti. Batuhan U., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi S.K.'ya barışma teklifinde bulundu. Ancak teklifi reddedildi.

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BENZİN DÖKÜP YAKTI

Batuhan U., reddedilmesinin ardından eski sevgilisinin evinin çevresine benzin dökerek ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Batuhan U.'nun evin çevresine benzin döktüğü ve ardından olay yerinden kaçtığı görüldü. Batuhan U., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

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“AYAKKABILARINI İÇERİ AL” DİYE MESAJ ATMIŞ

Batuhan U.'nun çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunuyor. Barışma teklifini reddeden S.K., polise verdiği ifadede, Batuhan U.'nun kendisine ‘Senin evini yakacağım. Bu akşam ayakkabılarını içeri al’ şeklinde bir mesaj attığını, ancak bu mesajı olaydan sonra gördüğünü belirtti.

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TUTUKLANDI

Batuhan U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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