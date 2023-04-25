Baş ağrısı ve reflüye iyi gelen bitkisel çözüm

Reflü ve ülser şikayeti için sabah ve akşam birer çay bardağı taze sıkılmış havuç suyu tüketmek tedaviye destek olacaktır. Günde iki çay bardağından fazla tüketmemek gerekir.

Baş ağrısı için bitki çayı tarifi:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kıyılmış zencefil kökü

1 tatlı kaşığı kuru papatya

1 tatlı kaşığı ıhlamur

Bu malzemelerle yapacağınız bitki çayını dilerseniz bir kaşık balla tatlandırıp sıcak sıcak içebilirsiniz.

Ancak zencefilin iki yaşın altındaki çocuklara verilmesi sakıncalıdır. İki yaşın üzerindeki çocuklarda ise baş ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi kramplarının tedavi edilmesi için kullanılabilir.Yetişkin kişilerde ise zencefil tüketiminin günlük 4 gramı geçmemesi gerekir. Zencefilin aşırı dozda tüketilmesi halinde göğüste hafif yanma hissedilebilir.