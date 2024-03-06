Baş ağrısını yok ediyor. Uykusuzluğu bitiriyor. Türkiye'de sadece Sinoplular biliyor

Sinop'un dağlık bölgelerinde doğal olarak yetişen ve "yer inciri" adı verilen kaktüs meyvesi, organik ve sağlıklı bir besin olarak dikkat çekiyor.

Bu meyve, baş ağrısından şeker hastalığına, gripten kabızlığa kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, stresi azaltıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve kalp-damar sağlığını koruyor. Ayrıca cildi güzelleştiriyor ve parlaklık veriyor.

Ancak fazla tüketilmesi mideye zarar verebiliyor, bu yüzden günde 5 adetten fazla yememek gerekiyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Yakup Yüzbaşı, yer incirinin sağlık açısından önemli bir meyve olduğunu söyledi. Yüzbaşı, yer incirinin turuncu ve mor olmak üzere iki çeşidi olduğunu ve

Sinop'ta daha çok mor olanının yetiştiğini belirtti.

Yer incirinin Karakum ve Adabaşı gibi yerlerde kendiliğinden yetiştiğini ve amino asitler, flavonoidler ve vitaminler açısından zengin olduğunu ifade etti

Yüzbaşı, yer incirinin faydalarını anlatarak, bu meyvenin şeker hastalarına tavsiye edildiğini, cilt sağlığını desteklediğini ve cilde canlılık kattığını vurguladı.