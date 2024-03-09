Başakşehir 10 denedi 1 attı. Sergen Yalçın şaştı kaldı

Süper Lig'de tehlike bölgesinden uzak iki takım karşılaştı.

39 puanlı ev sahibi Başakşehir ile 38 puana sahip Antalyaspor'un kapışmasında bol pozisyon olmasa da bol heyecan vardı. Top bir o kaleye bir bu kaleye gitti geldi.

İki takım futbolcuları karar anlarında hata yapmasa, bol gol izleyebilirdik.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi kim kazansa Avrupa hedefi için umutlanacaktı. Gülen taraf Başakşehir oldu.

İki takım adına ilk yarıda yaşanan iki kader anı vardı.

9. dakikada Başakşehir inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Önce Piatek ardından Davidson'un vuruşlarında top üst üste iki kez direkten döndü.

26. dakikada bu kez Antalyaspor aynı kaderi yaşadı. Saric'in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp üst direkte patladı, pozisyonun devamında Van de Streek şansını denedi, bu kez de yan direk gol izni vermedi.

İkinci yarıda ev sahibi Başakşehir ön plana çıkan taraftı. 53. dakikada Ömer Ali sağdan ceza sahası içine çıkardı, Piatek altı pastan topu boş kaleye gönderemedi. 10 dakika sonra Başakşehir golü buldu. Berkay'ın içeri çevirdiği topu Bünyamin kendi ağlarına gönderdi, ancak hakem pozisyonda ofsaytı tespit edince skor değişmedi.

Kalan bölümde Başakşehir'in hocası Çağdaş Atan; Emirhan ve Figueiredo hamleleri yaptı. Antalyapor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Safuri ve Bytyqi'yi sahaya sürdü.

Karşılaşma golsüz bitecek derken 90+1'de Opoku sahneye çıktı. Başakşehir'in maçtaki 10. kornerinde iyi yükseldi kafayı vurdu golü attı İngiliz stoper.

Bu pozisyonda Sergen Yalçın ve ekibi uzun süre faul itirazında bulundu, ancak gol temizdi.

Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın kader birliği yapmış iki isim.

2004-2006 yılları arasında Beşiktaş formasını birlikte terlettiler. Ardından Çağdaş Atan yıllarca Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptı. Son ana kadar berabere devam eden mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Çağdaş Atan oldu. Yıllarca yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın'ı mat etti