Başakşehir 18'lik gurbetçi oyuncuyu kadrosuna kattı!

RAMS Başakşehir, son olarak İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
