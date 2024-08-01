Başakşehir Çağdaş Atan'ı üzdü

İstanbul'daki ilk maçı 6-1 kazanan Başakşehir tur kapısını ardına kadar açmıştı. Deplasmanda oynanacak maç formaliteden öteye geçmeyecekti.

San Marino ekibi La Fiorita'nın gücü belli. Toplam kadro değeri sadece 750 bin Euro... Topu topu 18 futbolcuları bulunuyor. 48 milyon Euro'luk Başakşehir karşısında bir mucizeyi başaracakları akıllarına bile gelmemiştir.

Tur biletini daha ilk maçtan cebine koyan Çağdaş Atan'ın aklında ise rekor vardı. İstanbul'daki 6 gollü galibiyet sonrası, "Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti. Belli ki rövanşta bu hedefe ulaşmak istemişti başarılı çalıştırıcı.

Aynı ciddiyetle takımını sahaya süren Çağdaş Atan, ilk maçın 11'inden 4 değişiklik yaptı. Kaleci Muhmmed'in yanı sıra, Opoku, Kemen ve Figueiredo'nun yerlerine rövanşta Deniz Dilmen, Hamza, Ba, Piatek'e şans verdi.

İlk dakikadan itibaren La Fiorita kalesine yüklenmeye başlayan Başakşehir 13. dakikada Piatek'in golüyle öne geçti. 31'de Ömer Ali Şahiner ve 35'te Hamza Güreler ile bir anda 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ardından kaçan net fırsatlar da vardı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri soyunma odasına çok daha farklı bir skorla gidebilirdi, olmadı.

İkinci yarıda daha kontrollü bir oyunu tercih etti Başakşehirli futbolcular. Teknik direktör Çağdaş Atan ise belli ki gol istiyordu. Peş peşe değişiklikler yaptı, hücum hattını yeniledi. Beklenen gol çok geç geldi. 13. dakikada gol perdesini açan Piatek, 90+2'de son sözü söyledi.

Belki rekor gelmedi, ama iki maç sonunda La Fiorita'ya 10-1'lik üstünlük kuran Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Ülke puanını önemli bir katkı sağlayan Başakşehir'in şimdiki rakibi Gürcistan ekibi Iberia Tiflis. İlk maç 8 Ağustos'ta Gürcistan'da, rövanş 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Onların da temsilcimizle sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Toplam kadro değeri 550 bin Euro olan Iberia Tiflis engelini de zorlanmadan geçeceklerdir.