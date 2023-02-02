Galibiyet serisi sona erdi. Başakşehir Kayserispor'a boyun eğdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

RHG EnerTürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ali Karimi kaydetti.



Başakşehir'de yeni transferler Karzev ve Caner Erkin maçın sonunda oyuna dahil oldu. Karzev'in 89. dakikadaki şutu her iki direğe birden vurarak oyun alanına geri döndü.



GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Başakşehir'i karşıladığı son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayserispor, puanını 32'ye yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir, 40 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.