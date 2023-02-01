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Okan Buruk'tan derbi açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:07
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Galatasaray'da Okan Buruk Trabzonspor maçı hakkında konuştu

Okan Buruk'tan derbi açıklaması
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 3-2 devirdi.

Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"Şampiyonluk yolunda sürekli kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz.

Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık.

Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız." 

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