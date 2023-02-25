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Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası Karşıyaka ve Göztepe'nin başlattığı temsili derbi organizasyonuna destek gelmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:45
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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek

Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
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Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan, 50 TL'den satışa sunulan biletlerden 500'er adet alarak depremzedelere yardım elini uzattı.

Göztepe'nin bugün hazırlık maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da kampanyaya destek verdi. 

Belözoğlu, karşılaşma öncesi 500 adet bilet satın alarak vatandaşlarımızı unutmadı.

Yarın saat 20.00'ye kadar sürecek bilet satışlarına sanat camiası da yoğun ilgi gösterdi. Aktörler Kubilay Aka ve Uraz Kaygılaroğlu video çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu.

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