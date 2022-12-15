Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımının belli olduğu ortaya çıktı.

Hasan Ali Kaldırım'ın kendisini isteyen Adana Demirspor'la anlaştığı ileri sürüldü.

Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'de 3 sezonda 63 maça çıkarken, 1 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.